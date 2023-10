Medio Oriente: Medici senza frontiere invia 26 tonnellate di forniture mediche a Gaza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Medici senza frontiere (Msf) ha inviato oggi 26 tonnellate di forniture mediche in Egitto con un volo aereo dell'Organizzazione mondiale della sanità, in collaborazione con la Mezzaluna rossa egiziana. Lo riferisce un comunicato di Msf, secondo cui le forniture mediche coprono il fabbisogno di 800 interventi chirurgici e sono destinate alle diverse strutture sanitarie nella Striscia di Gaza con cui l'organizzazione collabora da molti anni. Msf chiede che questi aiuti possano entrare nella Striscia il prima possibile, poiché gli ospedali di Gaza sono sovraccarichi di pazienti e stanno esaurendo le scorte mediche, dopo più di tre settimane di assedio da parte delle forze israeliane. Infine, Msf ribadisce l'appello per un cessate il fuoco urgente a Gaza, per evitare altre morti e consentire la consegna di aiuti umanitari disperatamente necessari. (Com)