G7: ministri Commercio si impegnano a contrastare condotte distorsive e coercizione economica

- La riunione dei ministri del Commercio del G7, tenutasi ieri e oggi (28-29 ottobre) a Osaka, sotto la presidenza giapponese, si è chiusa con un comunicato congiunto in cui i partecipanti hanno ribadito la volontà di continuare a cooperare, e di “raddoppiare gli sforzi”, per affrontare le sfide comuni, tra le quali vengono citate innanzitutto la guerra di aggressione della Russia in Ucraina, nuovamente condannata, le condotte non di mercato e i cambiamenti strutturali a lungo termine. Inoltre, i delegati dei Paesi del Gruppo – oltre al Giappone, Canada, Francia, Germania, Italia, Regno Unito, Stati Uniti e Unione europea – si sono impegnati a coinvolgere ulteriormente i partner esterni. All’incontro hanno partecipato rappresentanti di cinque Paesi invitati – Australia, Cile, India, Indonesia e Kenya – nonché dell’Organizzazione mondiale del commercio (Omc), dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (Ocse) e dell’Istituto di ricerca economica per l’Asean e l’Asia orientale (Eria). Dopo le sessioni di ieri dedicate alle catene di fornitura e alla sostenibilità, i lavori si sono concentrati sul commercio libero ed equo e sulle pari condizioni. (segue) (Git)