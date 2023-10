G7: ministri Commercio si impegnano a contrastare condotte distorsive e coercizione economica (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel documento le parti ribadiscono l’impegno per la riforma dell’Omc e a tal fine approfondiranno le discussioni in vista della 13ma riunione ministeriale (Mc13) dell’Organizzazione, in programma dal 26 al 29 febbraio 2024. Tra i temi centrali c’è la garanzia di “condizioni di parità”: a questo proposito è stata espressa preoccupazione per un’ampia gamma di politiche e pratiche non di mercato, in particolare per i sussidi industriali distorsivi del commercio, le pratiche distorsive del mercato da parte delle imprese statali e il trasferimento tecnologico forzato, che può assumere diverse forme, tra cui la presenza di requisiti obbligatori di joint venture o di divulgazione di informazioni commerciali riservate in cambio dell’accesso al mercato. Altro tema cruciale è quello della resilienza delle catene di approvvigionamento, in particolare delle catene di beni come i minerali critici, i semiconduttori e le batterie. Il G7 deplora lo sfruttamento delle dipendenze economiche e si impegna a costruire relazioni economiche e commerciali libere, giuste e reciprocamente vantaggiose. Il Gruppo deplora anche la “coercizione economica” e si impegna a contrastarla: “Ribadiamo le nostre preoccupazioni condivise riguardo alle misure economiche coercitive e alle minacce di tali misure, che interferiscono con le legittime scelte sovrane di un altro governo, e siamo turbati dal crescente ricorso a tali misure”, si legge nel comunicato. (segue) (Git)