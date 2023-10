G7: ministri Commercio si impegnano a contrastare condotte distorsive e coercizione economica (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Segue il capitolo dedicato al commercio digitale, con l’opposizione al protezionismo alla localizzazione ingiustificata dei dati e l’impegno a concludere entro la fine dell’anno i negoziati nell’ambito dell’iniziativa sul commercio elettronico promossa dall’Omc. In materia di ambiente e cambiamento climatico, vengono ribaditi gli impegni a promuovere un’economia circolare e ad approfondire il coinvolgimento dei Paesi esterni al G7. Si puntualizza che le politiche commerciali e ambientali dovrebbero essere reciprocamente solidali, coerenti con le norme dell’Omc e gli accordi multilaterali e si evidenziano i rischi del trasferimento delle emissioni di anidride carbonica. Dopo la conferma degli impegni sui diritti umani e l’enfasi sul rafforzamento della collaborazione con le economie emergenti, in via di sviluppo e meno sviluppate, per una crescita sostenibile globale sostenibile e inclusiva, il documento si chiude con la richiesta di abrogazione delle “misure che limitano inutilmente il commercio”, comprese le restrizioni all’importazione di prodotti alimentari giapponesi recentemente introdotte da alcuni Paesi (il riferimento è alla Cina e alla Russia). (Git)