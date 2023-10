Russia: appiccato incendio in area centro culturale ebraico in repubblica Daghestan (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A seguito di quanto avvenuto, il rabbino capo della comunità ebraica in Russia, Berel Lazar, ha invitato tutti i credenti delle diverse fedi a fare tutto il possibile per evitare che gli estremismi “brucino i ponti dell’amicizia” tra i popoli della Russia “multietnica”, perché poi “ripristinarli potrebbe non essere facile”. "In Russia, grazie a Dio, i rapporti tra i diversi popoli, le fedi e le culture sono unici. Essi sono stati costruiti per secoli sui principi del rispetto reciproco. (...) Ma gli eventi degli ultimi giorni mostrano che questa tradizionale amicizia deve subire una prova di forza. Oggi mi rivolgo ai nostri fratelli e amici con un appello: tutti devono fare il possibile per preservare questo clima unico di rispetto reciproco e sostegno che rende la Russia un buon posto in cui vivere”, ha affermato Lazar. (Rum)