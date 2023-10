Business news: Brasile, avviati negoziati tra Gm e sindacati per evitare licenziamento di 1.000 operai

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia automobilistica statunitense General motors (Gm) e il sindacati dei metalmeccanici avviano questo pomeriggio i negoziati per favorire un accordo che impedisca il licenziamento di oltre 1.000 dipendenti degli stabilimenti di Sao José dos Campos, Mogi das Cruzes e Sao Caetano do Sul, tutti nello stato di San Paolo, annunciati la scorsa settimana dalla società. I colloqui si svilupperanno nel corso di un'udienza di conciliazione presso la sezione del Tribunale Regionale del Lavoro (Trt) di Campinas. I lavoratori sono in sciopero a tempo indeterminato da lunedì. I sindacati chiedono la cancellazione di tutti i licenziamenti annunciati sabato 21 ottobre tramite telegramma. Il motivo dei licenziamenti, secondo l'azienda, è il calo delle vendite. Anche il governo brasiliano ha mostrato contrarietà ai licenziamenti. "È inaccettabile che l'azienda abbia preso questa misura senza dialogare con i lavoratori e, come se non bastasse, abbia inviato un telegramma nel bel mezzo del fine settimana comunicando questa decisione assurda", ha dichiarato in una nota il ministro del Lavoro, Luiz Marinho. (Brb)