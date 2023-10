© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- VARIE- Convegno dal titolo "La città come comunità biotica. Roma e il biondo Tevere", organizzato da Azione. Ai lavori prenderanno parte, Flavia De Gregorio, capogruppo in Campidoglio di Azione, Claudio Sisto, fotoreporter ed esperto conoscitore del Tevere, Marco Belli, responsabile tecnico di un'azienda impegnata nella cura e nella tutela del verde, Stefano Trovò, biologo, Federico Anselmi, ingegnere. A introdurre e moderare i lavori Silvia Ambrosio, membro del Direttivo Provinciale e assessore ombra all'ambiente di Azione. Sala della Protomoteca in Campidoglio (ore 16:30)- Sciopero degli ispettori del lavoro organizzato da Fp Cgil per chiedere l'adeguamento dei salari e della dotazione organica. Davanti alla Prefettura in piazza Santissimi Apostoli a Roma (ore 10-12) (Rer)