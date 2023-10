Medio Oriente: Fratoianni (Avs), rispetto per scelta di ZeroCalcare e di Amnesty

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Quello che sta accadendo in MedioOriente, dalla terribile strage terroristica di Hamas fino alla ingiustificabile mattanza dei palestinesi di Gaza da parte del governo di Israele, non è un derby di calcio, credo che non serva davvero a nessuno avere a che fare con dei tifosi con l'elmetto in testa. Ed è bene ricordarlo sempre, perché quello che è in gioco è il futuro di un pezzo importante del nostro mondo e la sua umanità. Furbizie e tattiche politiche in un momento come questo sono miserabili. Noi siamo dalla parte della Pace, dalla parte di chi non si vuole rassegnare al fatto che l'unica risposta siano le armi contro le popolazioni civili". Lo afferma il segretario nazionale di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni, parlamentare dell'Alleanza Verdi Sinistra. "Ed è per questo che esigiamo che ci sia grande rispetto per la scelta di ZeroCalcare e di Amnesty nel non partecipare al Lucca Comics che vede il patrocinio del governo di Israele", conclude.(Rin)