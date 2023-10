Medio Oriente: Lega musulmana mondiale condanna incursioni di terra di Israele a Gaza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Lega musulmana mondiale ha espresso la sua profonda preoccupazione per l'escalation militare nella Striscia di Gaza, condannando fortemente le operazioni di terra condotte dalle Forze di difesa israeliane (Idf) nell'enclave palestinese. In una dichiarazione, il segretario generale della Lega musulmana mondiale, Mohammad bin Abdulkarim al Issa, ha denunciato "quest'orribile attacco che minaccia la vita dei civili palestinesi e raddoppia le loro sofferenze e la crisi umanitaria, ignorando tutti gli appelli" e gli avvertimenti degli altri paesi e delle organizzazioni umanitarie. Infine, Al Issa ha invitato la comunità internazionale ad "assumersi le proprie responsabilità per fermare immediatamente quest'operazione militare, in conformità con la risoluzione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite del 27 ottobre 2023, al fine di proteggere i civili innocenti e rispettare il diritto internazionale umanitario". (Res)