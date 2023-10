Milano: Bestetti (Fd’I), via Lecco nel solito caos, Granelli inadatto a risolvere i problemi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ad una settimana dall'entrata in vigore dell'ordinanza comunale contro la mala-movida nell'ambito di via Melzo, Lazzaretto e Porta Venezia, questo weekend si è registrato il solito caos in via Lecco, a dimostrazione della completa inutilità di un provvedimento che colpisce solo i commercianti regolari e lascia indisturbati gli incivili seriali che infrangono le regole tutte le settimane". Così in una nota Marco Bestetti, Consigliere regionale e comunale di Fratelli d'Italia. "Alcuni video diffusi dalla pagina social 'MilanoBellaDaDio' - prosegue Bestetti - testimoniano che questo sabato si è tenuta addirittura una vera e propria discoteca all'aperto, con musica ad alto volume fino a tarda notte. I commercianti del quartiere, i residenti, tutto il centrodestra e persino diversi Consiglieri comunali di maggioranza avevano messo in guardia la Giunta sul fatto che i problemi non si sarebbero certo risolti impedendo agli imprenditori perbene di lavorare, occorrendo invece un presidio fisso della Polizia Locale che per anni non è mai stato approntato. Quanto accaduto nel weekend dimostra che purtroppo avevamo ragione e che l'Assessore Granelli è completamente inadatto a risolvere i problemi, qui come nel resto della città. Dopo essere stato messo sotto tutela dal Sindaco, che ha nominato un suo delegato alla Sicurezza, Granelli prenda atto del suo fallimento e si dimetta. Insistere oltre prolungherebbe solo l'agonia per lui e per Milano" conclude Bestetti. (Com)