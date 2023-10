© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Nell'ambito del Festival dei Beni confiscati alle mafie, i giornalisti Petra Reski, Attilio Bolzoni e Giacomo Di Girolamo dialogano con l'assessore al Welfare e Salute Lamberto Bertolé davanti a oltre cinquecento studenti e studentesse delle scuole secondarie di secondo grado affrontando il tema "La mafia dopo Matteo Messina Denaro" e discutendo dell'evoluzione di Cosa nostra, dal periodo delle stragi a un'organizzazione senza più capi.Teatro Franco Parenti, via Pier Lombardo (ore 10)L'assessore alla Cultura Tommaso Sacchi interviene alla presentazione alla stampa della mostra "Goya. La ribellione della ragione", in programma nelle sale di Palazzo Reale dal 31 ottobre 2023 al 3 marzo 2024.Sala Conferenze di Palazzo Reale, piazza Duomo 14 (ore 12)Il Sindaco di Milano Giuseppe Sala prenderà parte alla commemorazione di Giuliano Banfi.Casa della Memoria, via Confalonieri 14 (ore 15)Si riunisce il Consiglio Comunale.Palazzo Marino, Piazza della Scala 2, (ore 16:30)REGIONEConferenza stampa "La luna nuova: il pronto intervento milanese per l'accoglienza di donne vittime di violenza". Intervengono, tra gli altri, Elena Lucchini, Assessore alla Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari opportunità, Marco Bosio, Direttore Generale ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda, Rossana Giove, Direttore Socio Sanitario ATS Città Metropolitana di Milano, Elena Lattuada, Delegata del Sindaco alle Pari opportunità di genere Comune di Milano, Stefania Bartoccetti, Fondatrice Telefono Donna.Palazzo Lombardia, Piazza Città di Lombardia 1 (ore 12:15)L'assessore della Regione Lombardia a Enti locali, Montagna, Risorse energetiche e Utilizzo risorsa idrica, Massimo Sertori, insieme al presidente Enrico Pezzoli per Water Alliance - Acque di Lombardia e al presidente Paolo Arrigoni per GSE (Gestore Servizi Energetici), presentano e firmano il protocollo per lo sviluppo sostenibile delle infrastrutture idriche nella regione.Palazzo Lombardia, via Melchiorre Gioia 37 (ore 12:30)VARIEConvegno "EURO2032. Un'opportunità di innovazione per la cultura, l'economia, l'ambiente". Intervengono, tra gli altri, Donatella Sciuto, Rettrice, Politecnico di Milano e Marco Brunelli, Segretario Generale, F.I.G.C.Politecnico di Milano, Piazza Leonardo da Vinci 32 (ore 10)Assemblea di Federchimica "Vivere senza chimica?". Partecipano, tra gli altri, Gilberto Picchetto Fratin, ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica; Carlo Bonomi, presidente Confindustria e il segretario confederale della CGIL Giuseppe Gesmundo.Teatro Lirico Giorgio Gaber, Via Larga 14 (ore 11)Conferenza stampa "Ogni seno ha una storia, lo screening te lo può raccontare". In chiusura del mese rosa dedicato alla prevenzione Europa Donna, insieme a Regione Lombardia ed ATS-Milano tornano sul tema prevenzione, dedicando un progetto allo screeening mammografico organizzato. Intervengono, tra gli altri, Danilo Cereda, Direttore UO Prevenzione Regione Lombardia, Patrizia Baffi, Presidente della commissione Sanità Regione Lombardia, Rosanna D'antona, Presidente Europa Donna e Frida Fagandini, Direttore Sanitario ATS Milano.Sede di ATS Milano, Conca del Naviglio 45 (ore 11)