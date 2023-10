Nepal: premier Dahal incontra segretario Onu Guterres, focus su sviluppo democratico ed economico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, arrivato oggi a Katmandu per una visita ufficiale in programma fino al primo novembre, ha incontrato il presidente della Repubblica, Ram Chandra Poudel, e il primo ministro, Pushpa Kamal Dahal. Lo riferisce un comunicato del ministero degli Esteri nepalese. Il colloquio con il premier è stato incentrato sul processo di sviluppo democratico ed economico del Paese. Dahal ha ribadito l’impegno nei principi e negli scopi della Carta delle Nazioni Unite e riaffermato la sua fede nel multilateralismo. Inoltre, ha ringraziato l’Onu per il sostegno nel perseguimento degli obiettivi di riduzione della povertà e in materia di istruzione, salute infantile e materna, emancipazione femminile, resilienza ai disastri e mitigazione dell’impatto del cambiamento climatico. (segue) (Inn)