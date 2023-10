Nepal: premier Dahal incontra segretario Onu Guterres, focus su sviluppo democratico ed economico (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Guterres ha incontrato anche il presidente della Camera dei rappresentanti, la camera bassa del parlamento, Devraj Ghimire, e i ministri della Difesa, Purna Bahadur Khadka, e degli Esteri, Narayan Prakash Saud, nonché i leader politici Sher Bahadur Deuba, del Congresso nepalese (Nc), e Khadga Prasad Sharma Oli, del Partito comunista - marxista-leninista unificato (Cpn-Uml). Domani Guterres si recherà a Pokhara. Dopo il loro colloquio il segretario generale dell’Onu e il primo ministro hanno tenuto una conferenza stampa. Guterres ha espresso le sue condoglianze alle famiglie dei dieci nepalesi uccisi nell’attacco terroristico di Hamas in Israele, auspicando il ritorno a casa di un altro cittadino nepalese che risulta scomparso. Inoltre, ha espresso preoccupazione per la situazione a Gaza, rinnovando il suo appello per un cessate il fuoco umanitario. (Inn)