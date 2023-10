Roma: Fratelli d'Italia, poco sicuri i canili comunali, si intervenga

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 23 ottobre scorso "al canile di Ponte Marconi di Roma è accaduto un incidente tra due cani e solo per un soffio si è evitata la tragedia". Lo riferisce in una nota Cristina Valeri, coordinatrice regionale del dipartimento Benessere Animali di Fratelli d'Italia. "Purtroppo - aggiunge - la struttura presenta gravi carenze nella sicurezza delle porte degli stalli di sgambamento: serrature irrisorie, porte lente e scavate, chiuse solo con dei moschettoni e catenelle inadeguate. Già in passato, a causa di queste evidenti criticità strutturali, dei cani erano scappati e si erano morsi, mettendo a repentaglio la loro salute e quella di operatori e volontari. Il 23 ottobre un cane, chiuso nell'apposita recinzione destinata allo sgambamento, e che li dovrebbe stare al sicuro, è invece riuscito a infilarsi nel cancello chiuso da una semplice catenella che lascia spazio, e si è scontrato con un altro cane che passava, mordendolo. Fortunatamente le ferite riportate dal cane non sono troppo gravi ma poteva finire in tragedia per animali e volontari. Non è dunque accettabile che - conclude Valeri - i volontari, gli operatori e i cani non siano adeguatamente al sicuro e che, si metta a rischio l'incolumità di animali e persone". (segue) (Com)