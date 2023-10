Ucraina: consiglieri sicurezza e politica estera a Malta ribadiscono impegno per pace “giusta e duratura”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È giunto alla conclusone il terzo incontro sulla Formula di pace dell’Ucraina a livello di consiglieri per la sicurezza nazionale e la politica estera, organizzato questa volta a Malta. Secondo quanto si apprende dalla dichiarazione congiunta dei copresidenti (i rappresentanti di Malta e Ucraina), durante l’incontro è stato ribadito “il più ampio sostegno internazionale possibile per una pace globale, giusta e duratura”. Le consultazioni hanno visto la partecipazione di persona e online di consiglieri per la sicurezza nazionale e di politica estera provenienti da 66 Paesi e organizzazioni internazionali. L’incontro a Malta è stato la continuazione delle due precedenti riunioni, che si sono tenute a Copenaghen il 24 giugno e a Gedda il 5 agosto. “L’Ucraina continua a soffrire per la continua guerra di aggressione della Russia. Durante questo incontro aperto e costruttivo, i partecipanti hanno discusso i principi chiave su cui dovrebbe essere raggiunta e costruita una pace globale, giusta e duratura per l’Ucraina”, si legge nella dichiarazione conclusiva. (segue) (Res)