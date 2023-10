Ucraina: consiglieri sicurezza e politica estera a Malta ribadiscono impegno per pace “giusta e duratura” (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Durante l’incontro, è stata discussa la proposta di organizzare il vertice inaugurale della pace globale a livello di capi di Stato e di governo, con le parti che “hanno concordato di prendere le misure necessarie per prepararsi con largo anticipo a questo evento”, come viene spiegato nel comunicato. “I partecipanti hanno espresso profonda gratitudine alla Repubblica di Malta per l'ospitalità e l'organizzazione del terzo ciclo di consultazioni sui principi chiave della pace”, si legge ancora nel testo dei copresidenti. “I consulenti per la sicurezza nazionale e i consulenti per la politica estera continueranno a lavorare a stretto contatto per garantire il più ampio sostegno internazionale possibile per una pace globale, giusta e duratura per l’Ucraina e il mondo”, conclude infine la dichiarazione. (Res)