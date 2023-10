Turchia: segretario di Stato Usa si congratula per centenario Repubblica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario di Stato degli Stati Uniti, Antony J. Blinken, si è congratulato a nome del popolo statunitense al popolo turco, in occasione del centenario della fondazione della Repubblica di Turchia. Lo riferisce un comunicato. "In questi 100 anni, abbiamo visto la Turchia svolgere un ruolo globale sempre più importante e l'amicizia tra i popoli delle nostre nazioni diventare sempre più profonda e forte. La nostra alleanza Nato è il fondamento della pace e della sicurezza regionale e siamo uniti nel sostenere la sovranità e la democrazia dell'Ucraina", ha affermato Blinken. "I fiorenti legami commerciali e di investimento stanno fornendo posti di lavoro e opportunità economiche in entrambi i Paesi. Il numero di studenti, di partecipanti a scambi professionali, culturali e accademici e di turisti che viaggiano in entrambe le direzioni continua a crescere, avvicinando ancora di più le nostre popolazioni. La cooperazione nel campo delle soluzioni energetiche pulite per affrontare la crisi climatica e nel campo della scienza, dello spazio e della tecnologia sta producendo nuove promettenti strade per il progresso", ha aggiunto il segretario. "In questa occasione storica, celebriamo con voi la fondazione della Repubblica di Turchia e ci auguriamo un altro secolo di amicizia e alleanza a beneficio dei nostri popoli, della regione e del mondo", ha concluso. (Was)