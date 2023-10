Spagna: Vox raduna circa 100 mila persone a Madrid per protestare contro amnistia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il partito sovranista spagnolo Vox ha riunito oggi circa 100 mila persone in piazza Colon a Madrid per protestare contro la possibile concessione dell'amnistia agli indipendentisti catalani coinvolti nel processo per il referendum d'indipendenza illegale del 2017. La manifestazione, formalmente indetta dalla Fondazione per la difesa della nazione spagnola (Danes) con lo slogan "Contro l'amnistia e il golpe di Sanchez", è stata sostenuta dalla leadership di Vox con Santiago Abascal in testa e dai deputati della formazione sovranista. Il leader di Vox ha messo in guardia Sanchez sulle "conseguenze della violazione della Costituzione, delle leggi e dell'uguaglianza degli spagnoli", qualora dovesse approvare l'amnistia per ottenere l'investitura alla presidenza dell'esecutivo. Abascal ha sottolineato che "il colpo di Stato perpetrato nel 2017 dalla Catalogna traditrice potrebbe ora essere perpetrato dal palazzo della Moncloa (sede della presidenza del governo nazionale)". (Spm)