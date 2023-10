© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono arrivate in Egitto dalla Francia 17 tonnellate di aiuti umanitari. È quanto ha scritto su X il presidente della Francia Emmanuel Macron, ribadendo il suo appello “per una tregua umanitaria per proteggere la popolazione di Gaza”. “Continuiamo i nostri sforzi via aerea e via mare. Solidali insieme, al fianco dell’Egitto e della Mezzaluna Rossa”, ha aggiunto Macron. (Frp)