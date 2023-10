Medio Oriente: Egitto-Italia, i ministri degli Esteri discutono della situazione a Gaza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri egiziano, Sameh Shoukry, ha ricevuto una telefonata dall'omologo Antonio Tajani per discutere dell'escalation militare nella Striscia di Gaza. Lo ha riferito su X (ex Twitter) il portavoce del ministero degli Esteri egiziano, Ahmed Abu Zeid, aggiungendo che i due ministri hanno scambiato opinioni sulla "necessità di dare priorità" a una tregua, "fornendo protezione ai civili e garantendo un accesso sicuro e sostenibile senza ostacoli agli aiuti umanitari per salvare la vita dei palestinesi a Gaza". (Cae)