Medio Oriente: Unifil, due basi colpite, ferito un casco blu nel sud del Libano

- Un casco blu è stato ferito ieri sera dopo che due colpi di mortaio avevano colpito una base della Forza di interposizione delle Nazioni Unite nel sud del Libano (Unifil) nei pressi del villaggio di Houla. Lo ha riferito l'Unifil su X (ex Twitter), spiegando che l'attacco è avvenuto ieri sera, intorno alle 22:00 ora locale (21:00 ora italiana). Il militare ha riportato ferite lievi, è stato immediatamente trasportato all'ospedale presso la sede dell'Unifil a Naqoura e attualmente si trova in condizioni stabili. Nella sola giornata di ieri, le strutture dell'Unifil sono state colpite due volte. Nel pomeriggio, era stato infatti colpito il quartier generale della missione a Naqoura, senza provocare vittime o feriti, ma solo danni materiali. L’Unifil ha espresso "seria preoccupazione per questi due attacchi" contro le proprie truppe che "lavorano instancabilmente 24 ore su 24, sette giorni su sette, per ripristinare la stabilità nel sud del Libano e allentare questa pericolosa situazione", si legge su X. "Esortiamo fortemente tutte le parti coinvolte nel conflitto a un cessate il fuoco immediato. Attaccare le forze di pace delle Nazioni Unite è un crimine, una violazione del diritto internazionale e deve essere condannato. Su entrambi gli episodi sono state avviate indagini", ha concluso l'Unifil. (Lib)