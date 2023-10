Kosovo: presidente Osmani a seduta Onu, non rinunceremo mai alla nostra libertà

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il popolo del Kosovo “non rinuncerà mai alla propria libertà”. Lo ha detto la presidente kosovara, Vjosa Osmani, intervenendo alla seduta del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite dedicata ieri alla situazione in Kosovo. "Come tutti sappiamo, la democrazia e la libertà prevalgono sempre. Non importa quanto difficili siano gli ostacoli, non importa quanto difficile sia la strada, non importa quanto doloroso il sacrificio, il popolo del Kosovo non rinuncerà mai alla propria libertà", ha dichiarato Osmani. Riguardo allo scontro armato avvenuto a Banjska il 24 settembre tra un gruppo di etnia serba e la polizia kosovara, Osmani ha detto che esistono “organizzazioni terroristiche” finanziate e addestrate dalla Serbia.(Alt)