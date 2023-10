Legge Bilancio: Gasparri, FI storicamente impegnata a sostegno cedolare secca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Forza Italia è all'origine di tutti i provvedimenti fiscali a tutela della casa adottati in questi anni. Fu Silvio Berlusconi a volere l'abolizione dell'Imu sulla prima casa. Misura poi ingiustamente cancellata dai tecnici e ripristinata proprio per volontà del centrodestra e di Forza Italia. Siamo storicamente impegnati a sostegno della cedolare secca, ovverosia una tassazione forfettaria con bassa percentuale sugli affitti degli immobili. Questa è la verità storica". Lo dichiara il senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri vicepresidente del Senato. "Attualmente - prosegue - non c'è nessuna aggressione fiscale sulla casa. Non potremmo far parte di un governo che si rendesse protagonista di una simile scelta, che difatti nessuno ha mai ipotizzato. Si sta solo discutendo su un fatto specifico. Se portare dal 20 per cento al 26 per cento la cedolare secca su chi fa affitti brevi realizzando maggiori guadagni. Forza Italia ha detto che si può fare a meno di questa scelta", sottolinea. (segue) (Rin)