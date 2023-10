Legge Bilancio: Silvestroni (Fd'I), incentrata al sostegno di famiglie, lavoratori e imprese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Se il più grosso problema della legge di Bilancio è la cedolare secca, vuol dire che abbiamo centrato la manovra. Non mi sembra un ambito così risolutivo per l'economia italiana. Questa legge di bilancio, concepita in condizioni difficilissime e con il macigno del superbonus è totalmente incentrata al sostegno di famiglie, lavoratori e imprese, taglio del cuneo fiscale, del 6 e 7 per cento, più soldi nelle tasche di chi mette al mondo nuovi italiani e agevolazioni per chi contribuisce alla ricchezza nazionale con il suo lavoro sono gli ingredienti che servono a liberare le energie dell’Italia, farla crescere e portarla via dal guado dopo un decennio di immobilismo”. Lo dichiara Marco Silvestroni senatore di Fd'I e segretario dell’ufficio di Presidenza. (Rin)