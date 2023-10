Medio Oriente: Save the Children, numero bambini uccisi a Gaza supera qualsiasi record

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Il numero di bambini uccisi nella Striscia di Gaza, in sole tre settimane, ha superato il numero di quelli che ogni anno hanno perso la vita nelle zone di conflitto del mondo dopo il 2019. Questo l'allarme lanciato da Save the Children, l'organizzazione internazionale che da oltre 100 anni lotta per salvare i bambini e le bambine a rischio e garantire loro un futuro. Secondo i dati diffusi rispettivamente dai ministeri della Sanità di Gaza e Israele, dal 7 ottobre, sono stati segnalati più di 3.257 bambini uccisi, di cui almeno 3.195 a Gaza, 33 in Cisgiordania e 29 in Israele. Il numero di bambini uccisi in sole tre settimane a Gaza è superiore al numero di bambini uccisi in conflitti armati a livello globale - in più di 20 Paesi - nel corso di un intero anno, negli ultimi tre anni. I bambini rappresentano più del 40 per cento delle 7.703 persone uccise a Gaza e più di un terzo di tutte le vittime nei Territori palestinesi e in Israele. Il bilancio delle vittime è probabilmente molto più alto, poiché ad essi si potrebbero aggiungere circa 1.000 bambini dispersi a Gaza che si presume siano sepolti sotto le macerie.