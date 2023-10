Medio Oriente: Save the Children, numero bambini uccisi a Gaza supera qualsiasi record (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al numero delle vittime si aggiunge il bilancio dei feriti. Secondo quanto riportato, almeno 6.360 bambini di Gaza sono stati feriti, così come almeno 180 in Cisgiordania e almeno 74 bambini in Israele. Più di 200 persone, tra i quali ci sono dei minori, rimangono in ostaggio a Gaza. Il rischio che i bambini muoiano a causa delle ferite non è mai stato così alto, si legge nella nota. Le Nazioni Unite hanno riferito che un terzo degli ospedali della Striscia di Gaza non è più operativo a causa dei tagli all'elettricità e dell'assedio totale da parte del governo di Israele, che blocca l'ingresso di beni come carburante e medicine. Secondo quanto riportato da Medici senza frontiere, la carenza di anestesia ha costretto il personale medico a eseguire amputazioni a bambini senza alcun sollievo dal dolore. (segue) (Res)