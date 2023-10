Medio Oriente: Save the Children, numero bambini uccisi a Gaza supera qualsiasi record (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Save the Children esprime la propria grave preoccupazione per l'ampliamento delle operazioni di terra a Gaza da parte delle forze israeliane, che provocherà inevitabilmente altre vittime tra i bambini, particolarmente vulnerabili alle armi esplosive, e chiede un cessate il fuoco immediato. L'organizzazione esorta tutte le parti in conflitto ad adottare misure immediate per proteggere la vita dei minori e la comunità internazionale di sostenere questi sforzi, come è loro dovere. (Res)