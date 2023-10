Serbia: Vucic, oggi siamo meglio preparati per grandi crisi rispetto agli anni passati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Serbia è oggi meglio preparata per affrontare grandi crisi rispetto a 5, 10 o 15 anni fa. Lo ha detto il presidente serbo Aleksandar Vucic, citato dall’agenzia di stampa “Tanjug”. "Il mondo sta andando in una cattiva direzione, ecco perché abbiamo bisogno di sicurezza e stabilità, ecco perché dobbiamo prenderci cura del nostro Paese, e non attaccarlo ad ogni passo, come fanno alcuni," ha affermato Vucic. “Non dimentichiamo che in tutta Europa siamo l’unico Paese che non impone sanzioni alla Russia da poco più di due anni”, ha osservato il presidente serbo, precisando che la sua volontà è quella di “proteggere gli interessi nazionali e condurre una politica responsabile e seria”. Vucic ha aggiunto che non è interessato al potere, ma ai risultati. “Quando si parla di me, vorrei che si dicesse che sono stati 15 anni di pace, di stabilità e di progresso”, ha sottolineato il premier serbo. (Seb)