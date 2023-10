Bangladesh: dopo gli scontri a Dacca arrestato segretario generale Bnp Fakhrul

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario generale del Partito nazionalista del Bangladesh (Bnp), Mirza Fakhrul Islam Alamgir, è stato arrestato oggi dall’unità investigativa della polizia di Dacca. Il politico dell’opposizione, 75 anni, riferisce il quotidiano “Dhaka Tribune”, è stato prelevato questa mattina dalla sua abitazione di Dacca per essere interrogato. Gli agenti, inoltre, hanno sequestrato degli hard disk. Sono state perquisite anche le case di altri dirigenti del partito. In serata il commissario della polizia metropolitana Mohammed Habibur Rahman ha dichiarato che l’arresto è avvenuto in seguito a una denuncia registrata nel commissariato di Paltan sugli scontri tra manifestanti e forze dell’ordine avvenuti durante le proteste di ieri. Il segretario generale aggiunto del Bnp, Ruhul Kabir Rizvi, ha condannato l’arresto di Fakhrul chiedendone il rilascio, e ha annunciato tre giorni di proteste in tutto il Paese, dal 31 ottobre al 2 novembre. (segue) (Inn)