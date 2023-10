Medio Oriente: Zucconi (Fd'I), zero compressione per Zerocalcare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Trovo insensata, grave e surreale la scelta del fumettista Zerocalcare, così come quella di alcune associazioni, di disertare Lucca Comics per via del Patrocinio dato, mesi fa peraltro, dalla Ambasciata di Israele alla manifestazione. Lucca Comics è un evento, fra i più importanti in Europa, dedicato al fumetto. Una manifestazione culturale rivolta al mondo dei bambini e non solo". Lo dichiara il deputato di Fratelli d’Italia e segretario di presidenza della Camera dei deputati Riccardo Zucconi. "Il voler strumentalizzare l’evento è come voler negare anche ai bambini coinvolti nelle guerre il diritto a un possibile futuro di pace. Anche e soprattutto a quei bambini di cui organizzazioni terroriste si fanno oggi ignobilmente scudo dopo averne deliberatamente violate le vite, in una cultura dell’odio e della disumanità che tutti, invece, dovremmo concorrere a combattere", aggiunge. "Il Fumetto si è fatto strada fra le arti per la capacità di essere anche portatore di contenuti sociali, di costume e anche politici, ma all’insegna della partecipazione e del confronto fra gli artisti di varie culture e nazioni e, quando è diventato divisivo, ha sempre perso la sua funzione e la sua missione di essere sinonimo di libertà e di svago intelligente. Gli orrori della guerra non si cancellano certo con logiche divisive ma con una promozione della inclusivitá. Gli eventi culturali hanno anche la missione di promuovere concetti di pace e di fraternità: chi meglio di LuccaComics?", conclude.(Rin)