Repubblica Ceca: premier Fiala, continueremo a difendere nostre posizioni all’Onu

- La Repubblica Ceca continuerà a difendere le sue posizioni alle Nazioni Unite. Così il premier ceco Petr Fiala ha commentato le affermazioni della ministra della Difesa Yana Chernokhova, secondo cui il Paese dovrebbe ritirarsi dall’Onu dopo l’adozione della risoluzione dell’Assemblea generale sulla crisi in Medio Oriente. Secondo Chernokhova, “l’Onu non rispetta il diritto fondamentale all’autodifesa di Israele e tifa per i terroristi” di Hamas. “Capisco l’indignazione della ministra per la risoluzione dell’Onu, che non condanna il terrorismo di Hamas in Israele. Ma la Repubblica Ceca continuerà a difendere le sue posizioni provando a convincere altri Paese della loro correttezza. È importante far sentire la nostra voce e le nostre opinioni”, ha detto Fiala, citato dall’agenzia di stampa “Ctk”. A commentare le parole di Chernokhova è stato anche il ministro degli Esteri Jan Lipavsky, che in un intervento alla televisione ceca ha respinto l’idea di lasciare le Nazioni Unite. “La ragione più importante è la Carta dell'Onu, creata sulle rovine della Seconda guerra mondiale. Essa racchiude i principi chiave che danno alla Repubblica Ceca un quadro stabile all'interno del quale è possibile agire", ha affermato Lipavsky. (Vap)