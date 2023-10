Sudan: Usa, Arabia Saudita e Igad riprendono colloqui per cessate il fuoco tra Saf e Rsf

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti, l’Arabia Saudita e l’Autorità intergovernativa per lo sviluppo (Igad) hanno ripreso i colloqui per il cessate il fuoco tra le Forze armate sudanesi (Saf) e le Forze di supporto rapido (Rsf). Lo rende noto un comunicato del dipartimento di Stato Usa, in cui si ringrazia il regno saudita per aver ospitato i colloqui e si accoglie positivamente la partecipazione dell’Igad, anche a nome dell’Unione africana. Gli obiettivi, spiega la nota, sono circoscritti e in linea con la Dichiarazione di impegno di Gedda per la protezione dei civili dello scorso maggio: facilitare la fornitura di assistenza umanitaria, stabilire un cessate il fuoco e altre misure di rafforzamento della fiducia, promuovere una cessazione permanente delle ostilità. Non saranno affrontate questioni politiche più ampie, lasciate ai “civili sudanesi”, poiché “non esiste una soluzione militare accettabile”. Le parti sudanesi contrapposte vengono esortate a impegnarsi nei colloqui in modo costruttivo mentre gli attori esterni vengono invitati a non alimentare il conflitto.(Was)