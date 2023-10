Agroalimentare: Lollobrigida, completa vicinanza a settore zootecnico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Siamo qui per confermare la nostra completa vicinanza a questo settore nella logica di un allevamento sempre più sostenibile". Lo dice il ministro dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida, intervenendo alla 95esima edizione della Fiera agricola e di zootecnia di Montichiari (Brescia). "Qui ho l'occasione – aggiunge il ministro- di fare quello che mi piace di più, stringere le mani. Perché una mano ti racconta il carattere e la storia delle persone in modo più diretto di qualsiasi dialogo. E qui stringo mani che raccontano valori, tradizioni, passioni e lavoro. Bisogna garantire agli imprenditori la presenza, anche fisica, e garantire loro ascolto e tutela, in Italia ma soprattutto nelle sedi extranazionali, rispetto a una passione e ad una vocazione che continuano a portare avanti con grandissimi sacrifici". "Ci sono numeri importanti per il comparto – sottolinea - rispetto a quello che è lo stanziamento complessivo in manovra . Ribadiremo le misure che nello scorso anno abbiamo sviluppato e ne implementeremo alcune, in particolare rispetto all'innovazione. La possibilità di avere un mondo sempre più moderno di allevamento e agricoltura garantisce maggiore produzione, maggiore qualità e maggior reddito e diminuisce ovviamente l'impatto ambientale". (segue) (Rin)