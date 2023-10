Agroalimentare: Lollobrigida, completa vicinanza a settore zootecnico (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Io credo che immaginare un mondo senza animali, - continua- senza piante, senza colture, senza allevamento, senza agricoltura è terrorizzante per le nuove generazioni. I piccoli uomini e donne cresceranno in un modo anche conforme a quello che hanno ricevuto da bambini in termini formativi. Allora, è essenziale che sappiano in che mondo vivono, che cosa devono proteggere e siano a conoscenza che l'eredità che riceveranno è il frutto del lavoro di chi ha contrastato un modello che cancellasse tutto quello che per millenni abbiamo amato". "Vogliamo approvare la Legge che vieta la carne coltivata nella libertà e nella possibilità di un Parlamento che rappresenti la volontà di un popolo di decidere se questa Nazione si debba aprire alla cancellazione del sistema agricolo e dell'allevamento o alla sua valorizzazione. Noi abbiamo scelto di valorizzarlo", ha concluso il ministro. (Rin)