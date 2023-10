Medio Oriente: conversazione tra ministri Esteri Spagna e Arabia Saudita, focus su "pace definitiva"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro ad interim degli Esteri spagnolo uscente, Jose Manuel Albares, ha tenuto oggi una conversazione con il suo omologo saudita, Faisal bin Farhan, confrontandosi sul "modo migliore per andare verso una pace definitiva" in Medio Oriente. In un messaggio su X, Albares ha spiegato di aver discusso con la controparte della "catastrofe umanitaria" a Gaza, approfondendo il tema relativo alla soluzione dei due Stati, in relazione al conflitto tra Israele e il movimento islamista palestinese Hamas. Il capo della diplomazia spagnola ha anche presentato al ministro degli Esteri saudita l'iniziativa di organizzare una conferenza di pace internazionale una volta cessate le violenze. (Spm)