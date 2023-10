Medio Oriente: Castellone (M5s), Italia doveva approvare risoluzione Onu

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "120 Paesi, tra cui Francia, Spagna, Belgio e Portogallo, hanno votato a favore di una risoluzione delle Nazioni Unite, non vincolante, che chiede una tregua umanitaria a Gaza. Ovviamente, l'aver votato a favore della risoluzione non rende questi Paesi fiancheggiatori di Hamas, che è un'organizzazione terroristica. Questi Paesi sono consapevoli che la strage che si sta compiendo a Gaza va fermata in ogni modo. Non si può rispondere alla barbarie con altra barbarie. Non si può, in nome della vendetta, massacrare donne e bambini che scontano l'essere nati nella striscia di Gaza, diventata ormai una prigione a cielo aperto dalla quale non si può uscire e nella quale non ci sono nemmeno più viveri e acqua". Lo scrive in un post su Facebook Mariolina Castellone (M5s), vicepresidente del Senato. "Come dicevo, 120 Paesi, tra cui molti europei, hanno votato a favore della risoluzione; 14 hanno votato contro, tra cui Israele e Usa; 45 si sono astenuti. E noi siamo tra questi 45. Tra quelli che preferiscono non prendere posizione. Anche di fronte ad una strage di innocenti come quella a cui stiamo assistendo", aggiunge. (segue) (Rin)