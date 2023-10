Medio Oriente: Castellone (M5s), Italia doveva approvare risoluzione Onu (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Anche se si tratta di una risoluzione che non è in alcun modo vincolante -prosegue Castellone -. La motivazione ufficiale dell'astensione è quella dell'assenza, nel testo della risoluzione, di una condanna diretta di Hamas. Motivazione che chiaramente non regge, visto che le Nazioni Unite e la comunità internazionale hanno già condannato fermamente Hamas in diverse occasioni. Io tra gli ignavi non ci voglio stare. Ho sempre avuto il coraggio di dire quello che penso e ora dico che quella risoluzione andava approvata anche dall'Italia che deve essere orgogliosa della sua vocazione pacifista, scritta anche nella nostra costituzione, e deve compiere ogni sforzo possibile per porre fine a questo massacro. In tre settimane a Gaza sono morti 7000 civili, di cui 3000 bambini. Come ci si può 'astenere' davanti a tutto questo?", conclude. (Rin)