Medio Oriente: proseguono gli scontri anche in Cisgiordania, due minorenni colpiti

- Due minorenni palestinesi, di 14 e 16 anni, sono stati feriti oggi in una sparatoria nella città di Nablus, in Cisgiordania, dove proseguono gli scontri tra i residenti e le forze israeliane. Lo ha riferito l'agenzia di stampa palestinese "Wafa", secondo cui i minorenni sono stati successivamente trasferiti in ospedale. Inoltre, un alto numero di cittadini ha avuto problemi respiratori a causa dell'inalazione di gas tossici durante gli scontri scoppiati nella zona est della città. (Res)