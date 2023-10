Medio Oriente: Caldoro (Npsi), astensione risoluzione Onu scelta più responsabile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La scelta più responsabile rispetto alla risoluzione dell'Onu era l'astensione. Non a caso è stata questa la scelta di gran parte dei paesi europei". Lo ha detto Stefano Caldoro, presidente del Nuovo Psi, intervenendo alla convention della Dc in corso a Saint Vincent. "E' vero che Francia, Portogallo e Spagna hanno deciso diversamente, ma la posizione italiana si colloca in un contesto ampio e riconosciuto di politica internazionale e di stabilità", ha aggiunto. "Abbiamo abbracciato la logica europea e multilaterale dei nostri partner. Sostenere una linea differente, come ha fatto la sinistra, significa rinnegare i nostri partner internazionali. Eppure, entrambi i leader dell'opposizione, Schlein e Conte, contestano questa scelta assumendo una posizione politicamente insostenibile", ha concluso. (Rin)