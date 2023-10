Haiti: omicidio presidente Moise, condannato all’ergastolo uno degli imputati colombiani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È stato condannato all’ergastolo German Alejandro Rivera Garcia, uno degli undici imputati accusati negli Stati Uniti per l’omicidio del presidente di Haiti Jovenel Moise, avvenuto il 7 luglio 2021. La sentenza di condanna, riferisce la stampa haitiana, è stata pronunciata venerdì da un tribunale federale di Miami, in Florida, davanti al quale l’uomo si era dichiarato colpevole lo scorso settembre. Rivera Garcia, cittadino colombiano di 45 anni, ex capitano dell’Esercito della Colombia, noto anche come Colonnello Mike, era stato accusato di cospirazione per commettere un omicidio. Faceva parte del commando che assaltò la residenza di Moise e uccise il presidente. Il piano coinvolgeva una ventina di mercenari colombiani e diversi cittadini haitiani-americani. A giugno è stato condannato, anche lui all’ergastolo, l’imprenditore haitiano-cileno Rodolphe Jaar. Per dicembre si attende la sentenza per l’haitiano John Joel Joseph, ex senatore, che a settembre si è dichiarato colpevole. Ad Haiti sono in custodia preventiva una quarantina di sospettati.(Mec)