Dc: Rotondi firma con Caldoro (Npsi) patto federativo, rinnovato sostegno a governo Meloni (2)

21 luglio 2021

- Caldoro ha sdetto ad "Agenzia Nova" l'esperienza che tanto lui quanto Rotondi hanno fatto come ministri dei governi di Berlusconi e, ha spiegato: "Abbiamo sempre sostenuto Berlusconi ma non entrando in Forza Italia, quanto piuttosto cercando di rafforzare la posizione del premier e, quindi, del governo. Oggi abbiamo la stessa posizione e un uguale obiettivo: rafforzare la leadership di Giorgia Meloni". Caldoro ha ricordato come già nel 1980 Bettino Craxi lanciò il "socialismo tricolore", ponendo l'interesse nazionale al centro della sua politica. "Al congresso del 1981 Craxi concluse il suo discorso esclamando 'viva l'Italia' mentre dagli altoparlanti si levavano le note dell'omonima canzone di Francesco De Gregori", ha concluso Caldoro. (Rin)