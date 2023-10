Ucraina: Yermak vede Metsola a Malta, grazie per sostegno a Formula di pace

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capo dell’amministrazione presidenziale ucraina, Andriy Yermak, ha avuto un colloquio con la presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola, a margine del terzo incontro sulla Formula di pace di Kiev a livello di consiglieri per la sicurezza nazionale e la politica estera, a Malta. Lo ha reso noto su X lo stesso Yermak, ringraziando Metsola per sostenere la Formula di pace ucraina. “Ho espresso la speranza per un suo ulteriore coinvolgimento attivo nell’attuazione della Formula”, ha scritto il capo dell’amministrazione presidenziale di Kiev. (Kiu)