Roma: per la ricorrenza dei defunti un piano di accoglienza negli 11 cimiteri urbani (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al Cimitero Monumentale del Verano sono stati allestiti quattro punti di accoglienza dove il personale, oltre a distribuire materiale informativo, fornisce indicazioni ai visitatori per la localizzazione delle tombe grazie a collegamenti con gli uffici centrali. I punti informativi si trovano agli ingressi principali del cimitero (Scalo San Lorenzo Largo Passamonti, piazzale del Verano ingresso carri, via Tiburtina piazza delle Crociate, via Tiburtina via di Portonaccio). A queste postazioni si aggiungono due gazebo (attivi nei due fine settimana a cavallo della ricorrenza e nelle giornate del primo e del due novembre) in prossimità del Quadriportico e all’altezza del monumento del Crocione. Sempre al Verano è stato potenziato il servizio gratuito di navetta, idoneo al trasporto delle persone diversamente abili, integrato con un percorso aggiuntivo per l’Area del Pincetto. E sotto al portico dell’ingresso monumentale in piazzale del Verano 1 è disponibile l’Info Point Cultura per le prenotazioni agli eventi culturali e per informazioni di carattere storico, artistico e culturale sul cimitero. (segue) (Rer)