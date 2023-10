Roma: per la ricorrenza dei defunti un piano di accoglienza negli 11 cimiteri urbani (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per fornire informazioni ai cittadini sul servizio di illuminazione votiva, sia al Verano, sia presso il cimitero Flaminio, sarà presente personale di Areti, società del Gruppo Acea che si occupa della distribuzione elettrica a Roma. Per gli altri servizi sarà a disposizione il personale di Ama, anche con due gazebo ai cimiteri Flaminio e Laurentino. “La visita ai cimiteri nel periodo che ci avvicina alla ricorrenza dei defunti costituisce da sempre un’occasione per le famiglie romane di ricongiungersi idealmente ai loro familiari scomparsi”, afferma l’assessora all’Ambiente di Roma, Sabrina Alfonsi. (segue) (Rer)