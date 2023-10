Roma: per la ricorrenza dei defunti un piano di accoglienza negli 11 cimiteri urbani (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “L’amministrazione capitolina, insieme ad Ama - prosegue Alfonsi -, è fortemente impegnata a restituire condizioni dignitose a questi luoghi dedicati alla memoria. Nel caso del Cimitero Verano, inoltre, siamo di fronte a un vero e proprio museo a cielo aperto, che abbiamo voluto valorizzare attraverso un programma di eventi volti a favorirne la conoscenza”. “In queste giornate dedicate alla memoria di chi non c’è più è importante essere ancora più vicini alla cittadinanza rafforzando i servizi di accoglienza e orientamento – sottolinea il presidente di Ama, Daniele Pace –. Di concerto con l’amministrazione capitolina stiamo lavorando da mesi per assicurare decoro e sicurezza in tutti i cimiteri. Migliorare la fruibilità di queste strutture è una delle nostre priorità”. (Rer)