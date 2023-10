© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Il rischio è che, per quello che sta succedendo e per l’assoluta mancanza dell’Europa, il caos cresca. Da padre per la prima volta da qualche anno sono davvero preoccupato". Lo ha detto il leader di Italia viva, Matteo Renzi, a “In Mezz’ora” su Rai3.(Rin)