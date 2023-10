Medio Oriente: telefonata Sunak-Macron, focus su situazione umanitaria Striscia di Gaza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro del Regno Unito Rishi Sunak ha avuto un colloquio telefonico con il presidente francese Emmanuel Macron incentrato sulla situazione umanitaria nella Striscia di Gaza. Come riferisce Downing Street, le due parti hanno sottolineato l’importanza di riuscire a fornire assistenza umanitaria alla popolazione civile. Pertando, durante la telefonata Sunak e Macron “hanno concordato di lavorare insieme sugli sforzi per la fornitura di cibo, acqua, medicinali e carburante a chi ne ha bisogno, nonché per l’evacuazione dei cittadini stranieri”. Secondo quanto reso noto da Downing Street, il premier britannico e il presidente francese hanno anche “condiviso la loro preoccupazione per il potenziale rischio di escalation nella regione, in particolare in Cisgiordania”. (Rel)