Usa: sparatoria in Florida, due morti e 18 feriti

- Due persone sono morte e altre 18 sono rimaste ferite in una sparatoria a Tampa, in Florida. Lo ha reso noto il capo della polizia locale, Lee Bercaw, in una conferenza stampa. I fatti, i cui dettagli non sono ancora noti, si sono svolti nella notte, poco prima delle 3 (ora locale) nel quartiere di Ybor City. All’origine ci sarebbe una “rissa tra due gruppi”. Un sospetto si trova in custodia, ma dovrebbero aver sparato almeno due persone. La polizia non ha rivelato i nomi delle vittime, tuttavia, un uomo di nome Emmitt Wilson ha affermato che è stato ucciso suo figlio Elijah, un ragazzo di 14 anni. La sparatoria segue di pochi giorni quella di Lewiston, nel Maine, in cui sono state uccise 18 persone. Dopo la strage il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha invitato “i repubblicani al Congresso a rispettare il loro obbligo di garantire la sicurezza del popolo americano” e ha assicurato che continuerà a fare tutto ciò che è in suo potere “per porre fine a questa epidemia di violenza armata”. (Was)