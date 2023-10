Pesca: Coldiretti, torna il pesce in tutta Italia, stop al fermo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Torna il pesce fresco a tavola in tutta Italia con lo stop al fermo pesca che dal primo ottobre scorso aveva fermato le operazioni nei porti di Liguria, Toscana, Campania, Calabria, Sicilia e Sardegna. A darne notizia è Coldiretti Impresapesca nell'annunciare la fine del blocco dal 30 ottobre con la ripresa delle attività delle marinerie da Genova a Livorno, da Napoli a Gioia Tauro, da Palermo a Cagliari. Via libera dunque – sottolinea la Coldiretti – lungo tutte le coste a fritture e grigliate a "chilometri zero" realizzate con il pescato locale e meno rischi di ritrovarsi nel piatto, soprattutto al ristorante, prodotto congelato o straniero della stessa specie del nazionale se non addirittura esotico e spacciato per nostrano. Il consiglio è comunque quello di verificare bene le informazioni in etichetta sui banchi di pescherie e supermercati, ma per assicurare reale trasparenza occorrerebbe arrivare all'etichettatura obbligatoria dell'origine anche al ristorante. (segue) (Rin)