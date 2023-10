Ucraina: Yermak, proposta coalizione internazionale per rimpatrio bambini deportati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Malta, nel corso del terzo incontro sulla Formula di pace dell’Ucraina a livello di consiglieri per la sicurezza nazionale e la politica estera, è stato proposto di creare una coalizione internazionale di Paesi per facilitare il rimpatrio dei bambini ucraini deportati o sfollati con la forza dalla Russia. È quanto ha reso noto su X il capo dell’amministrazione presidenziale di Kiev, Andriy Yermak. “L’iniziativa è stata sostenuta dalla delegazione canadese e da molti Paesi che hanno partecipato all’incontro. Il Canada è uno dei leader per l’attuazione del quarto punto della Formula di Pace: liberazione dei prigionieri e dei deportati”, ha scritto Yermak. (Kiu)